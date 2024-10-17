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ГАИ Беларуси сказала водителям про переход на зимние шины из-за заморозков

Белорусским водителям ГАИ советует поменять шины на зимние.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ Беларуси сказала водителям про переход на зимние шины из-за заморозков. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что по стране в ночное время прогнозируются ночные заморозки. Из-за этого летние шины «дубеют» и перестают обеспечивать необходимое сцепление с дорогой. Сказано, что по причине перепадов температур, а также в сочетании с влажным воздухом вероятно внезапное обледенение проезжей части.

В ГАИ уточняют, что в момент резкого изменения скорости, направления движения возрастает опасность заноса.

«Поэтому уже сейчас автовладельцам рекомендуется задуматься о смене резины на зимнюю», — рекомендуют в ГАИ.

Также сказано, что водителям следует перестроиться на более размеренный и спокойный стиль вождения, выбирать безопасную дистанцию. Следует отказаться от резких маневров, торможений особенно вблизи пешеходных переходов, мостов, закруглении дорог.

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