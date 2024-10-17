ГАИ Беларуси сказала водителям про переход на зимние шины из-за заморозков

В ведомстве акцентировали внимание на том, что по стране в ночное время прогнозируются ночные заморозки. Из-за этого летние шины «дубеют» и перестают обеспечивать необходимое сцепление с дорогой. Сказано, что по причине перепадов температур, а также в сочетании с влажным воздухом вероятно внезапное обледенение проезжей части.