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Ловушка для налогоплательщиков: мошенники используют звонки с номера 1414

Предупреждаем о мошенниках, звонящих от имени органов государственных доходов!

Источник: freepik

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что мошенники действуют по уже известной схеме — утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счет, передает DKnews.kz.

Предлагают забронировать онлайн очередь на очный прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования.

Департамент государственных доходов предупреждает налогоплательщиков, чтобы они никому не передавали свои личные данные.

Также рекомендуем проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений.