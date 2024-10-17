Ловушка для налогоплательщиков: мошенники используют звонки с номера 1414

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что мошенники действуют по уже известной схеме — утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счет, передает DKnews.kz.
Предлагают забронировать онлайн очередь на очный прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования.
Департамент государственных доходов предупреждает налогоплательщиков, чтобы они никому не передавали свои личные данные.
Также рекомендуем проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений.