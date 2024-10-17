Белорусская железная дорога перевезла 50-миллионного пассажира

Сообщается, что в 2024 году в результате проведенного мониторинга реализованных с начала года билетов 50-миллионным пассажиром оказалась жительница Витебска Елена Тельпукова. В пресс-службе уточнили, что она купила электронный билет в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги на поезд № 704 Минск — Витебск, который отправлялся 16 октября.