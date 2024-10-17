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Белорусская железная дорога перевезла 50-миллионного пассажира

Белорусская железная дорога сообщила про 50-миллионного пассажира.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога перевезла 50-миллионного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

Сообщается, что в 2024 году в результате проведенного мониторинга реализованных с начала года билетов 50-миллионным пассажиром оказалась жительница Витебска Елена Тельпукова. В пресс-службе уточнили, что она купила электронный билет в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги на поезд № 704 Минск — Витебск, который отправлялся 16 октября.

В сообщении говорится, что торжественная церемония чествования юбилейного пассажира Белорусской железной дороги прошла на вокзале станции «Минск Пассажирский». Так, памятный сертификат, а также подарок жительнице Витебска вручил первый заместитель начальника пассажирской службы Управления БЖД Константин Бояр.

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