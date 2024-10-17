В Томске создали мобильную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов

ТОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов разработали в Томском политехническом университете (ТПУ). За счет небольшого размера ее можно перемещать для исследований крупногабаритных объектов, а использование роботизированного манипулятора позволяет проводить контроль изделий сложной геометрической формы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ разработали мобильную роботизированную ячейку термоакустического контроля дефектов композиционных материалов и металлов. Новая роботизированная установка отличается своей портативностью и предназначена для контроля качества протяженных объектов, в том числе сложной геометрической формы. Обнаружение дефектов, как и в стационарной установке, происходит методом термоакустического контроля», — сказано в сообщении.
По словам ученых, метод заключается в том, что в объект испытания вводят механические колебания, за счет которых в местах дефектов — расслоений или трещин — начинает генерироваться тепло, которое фиксируют тепловизором. Это позволяет обнаружить сомкнутые поверхностные и подповерхностные трещины и расслоения композитов и металлов, которые трудно контролируются другими видами неразрушающего контроля.
«Главная особенность новой роботизированной ячейки — портативность и мобильность. Это позволит проводить исследования изделий непосредственно на месте их производства или технического обслуживания. Кроме того, благодаря использованию роботизированных систем исследования можно проводить по заданной программной траектории. Такая гибкость позволяет проводить неразрушающий контроль изделий сложной геометрической формы», — приводятся в сообщении слова и.о. руководителя Центра промышленной томографии ТПУ Арсения Чулкова.