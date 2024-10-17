В Томске создали мобильную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов

По словам ученых, метод заключается в том, что в объект испытания вводят механические колебания, за счет которых в местах дефектов — расслоений или трещин — начинает генерироваться тепло, которое фиксируют тепловизором. Это позволяет обнаружить сомкнутые поверхностные и подповерхностные трещины и расслоения композитов и металлов, которые трудно контролируются другими видами неразрушающего контроля.