Фестиваль китайского кино пройдет в Екатеринбурге

В программе фестиваля заявлены пять картин различных жанров — от спортивных драм до исторических фильмов. Фестиваль откроется картиной под названием «Там, где кончается море», основанной на реальных событиях. Действие фильма происходит в конце 1950-х годов на фоне Великого Голода в Китае. 26 октября зрители смогут увидеть спортивный фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда» о молодом танцоре, а также трогательную драму «Я люблю тебя!» об истории любви двух пожилых пар.
Завершится фестиваль 27 октября экранизацией классического китайского фэнтези-романа «Творение богов» и фильмом «Китайский пинг-понг: отпор из тупика».
Кроме того, в ходе фестиваля в фойе Дома кино откроется выставка архивных документов «Братья навек…», посвященная взаимодействию России и Китая. Посетителям представят документы и фотографии, а также материалы, предоставленные Музеем Уралмашзавода, охватывающие период с 1950 года по наши дни.