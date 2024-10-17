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Фестиваль китайского кино пройдет в Екатеринбурге

В Доме кино Екатеринбурга с 25 по 27 октября пройдет фестиваль китайского кинематографа. Вход на мероприятия будет бесплатным, рассказали в Свердловском областном фильмофонде.

Источник: ЕАН

В программе фестиваля заявлены пять картин различных жанров — от спортивных драм до исторических фильмов. Фестиваль откроется картиной под названием «Там, где кончается море», основанной на реальных событиях. Действие фильма происходит в конце 1950-х годов на фоне Великого Голода в Китае. 26 октября зрители смогут увидеть спортивный фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда» о молодом танцоре, а также трогательную драму «Я люблю тебя!» об истории любви двух пожилых пар.

Завершится фестиваль 27 октября экранизацией классического китайского фэнтези-романа «Творение богов» и фильмом «Китайский пинг-понг: отпор из тупика».

Кроме того, в ходе фестиваля в фойе Дома кино откроется выставка архивных документов «Братья навек…», посвященная взаимодействию России и Китая. Посетителям представят документы и фотографии, а также материалы, предоставленные Музеем Уралмашзавода, охватывающие период с 1950 года по наши дни.

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