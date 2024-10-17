Фестиваль китайского кино пройдет в Екатеринбурге

В программе фестиваля заявлены пять картин различных жанров — от спортивных драм до исторических фильмов. Фестиваль откроется картиной под названием «Там, где кончается море», основанной на реальных событиях. Действие фильма происходит в конце 1950-х годов на фоне Великого Голода в Китае. 26 октября зрители смогут увидеть спортивный фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда» о молодом танцоре, а также трогательную драму «Я люблю тебя!» об истории любви двух пожилых пар.