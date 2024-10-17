Волгоградцев предупредили о дождях с туманом при +14 градусах 17 октября

В Волгоградской области четверг будет пасмурным. Утром и днем возможны небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер усилится до 6−11 м/с.
В середине дня воздух прогреется до +6…+11, а местами до +14 градусов, сообщили в региональном ЦГМС. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до +2…+7 градусов, при прояснениях — до −3…+2.
В Волгограде 17 октября осадков не ожидается. Порывы северо-восточного ветра достигнут 6−11 м/с. Столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов.
Напомним, первый снег может выпасть в Волгоградской области уже 18 октября. Осадки обещают в некоторых северных районах. В светлое время суток снег быстро растает.