Пропавший 11-летний ребёнок был найден после ночи поисков в посёлке у Перми

Ребёнок в возрасте 11-ти лет, пропавший в посёлке у Перми, был найден после ночи поисков, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о мальчике, который исчез вечером 16 октября в посёлке Ферма в Пермском округе. В 3 часа ночи 17 октября поисковый отряд разместил публикацию, в которой призвал неравнодушных жителей Перми и близлежащих посёлков присоединиться к поискам 11-летнего школьника. Как сообщали волонтёры, мальчик вышел из дома по улице Заводской около 15:00. С того момента местонахождение ребёнка оставалось неизвестным.
«Он был одет в тёмно-зелёную ветровку, тёмно-синие штаны и тёмные резиновые сапоги», — сообщили волонтёры в ориентировке.
«Найден! Жив! Просьба снять репосты», — рассказали в организации.
Волонтёры напомнили пермякам, что не могут разглашать подробности того, где и при каких обстоятельствах удалось найти пропавшего ребёнка. Поисковики призвали подписчиков быть сдержанными и воздержаться от осуждения в комментариях.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о завершении поисков одной из двух пропавших девочек. Подростки вышли из социального центра и исчезли 11 октября. Поиски второй девочки всё ещё продолжаются.