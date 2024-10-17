Пропавший 11-летний ребёнок был найден после ночи поисков в посёлке у Перми

Речь идёт о мальчике, который исчез вечером 16 октября в посёлке Ферма в Пермском округе. В 3 часа ночи 17 октября поисковый отряд разместил публикацию, в которой призвал неравнодушных жителей Перми и близлежащих посёлков присоединиться к поискам 11-летнего школьника. Как сообщали волонтёры, мальчик вышел из дома по улице Заводской около 15:00. С того момента местонахождение ребёнка оставалось неизвестным.