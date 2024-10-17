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Скончался народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

Ему было 86 лет.

Источник: Театр Камала

Скончался народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов. Ему было 86 лет. Печальную новость сообщили в Татарском государственном Академическом театре имени Г. Камала. Там уточнили, что театральный деятель умер после тяжелой болезни.

«Ринат Тазетдинов был одним из самых прославленных артистов татарского театра, внесших огромный вклад в развитие театрального искусства России», — отметили в культурном учреждении.

18 октября в фойе театра состоится гражданская панихида. Начало в 10 часов.

Ранее мы сообщали, что умер бывший главный врач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин.