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Более 60% банкротов в Мангистау — мужчины

В Мангистауской области составлен портрет банкрота-физического лица, передает DKnews.kz.

Источник: freepik

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области составили портрет банкрота-физического лица, основываясь на статистику текущего года.

На текущую дату в Мангистауской области банкротами признаны 449 граждан, из них 63,3% это мужчины и 36,7% женщины, которые имеют просроченную задолженность более 5 лет.

На сегодняшний день в регионе принято 341 заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства.

Средний возраст лиц, признанных банкротами, от 35 до 45 лет. Это 60% из общего количества банкротов. Самому молодому — 19 лет, пожилому — 75 лет.

Данная категория граждан не имеют постоянную работу, средств для погашения задолженности.

экономика