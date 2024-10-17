Более 60% банкротов в Мангистау — мужчины

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области составили портрет банкрота-физического лица, основываясь на статистику текущего года.
На текущую дату в Мангистауской области банкротами признаны 449 граждан, из них 63,3% это мужчины и 36,7% женщины, которые имеют просроченную задолженность более 5 лет.
На сегодняшний день в регионе принято 341 заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства.
Средний возраст лиц, признанных банкротами, от 35 до 45 лет. Это 60% из общего количества банкротов. Самому молодому — 19 лет, пожилому — 75 лет.
Данная категория граждан не имеют постоянную работу, средств для погашения задолженности.