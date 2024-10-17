Кто из жителей Кишинева в четверг, 17 октября, останется без света — публикуем адреса

Жители трёх секторов столицы сегодня останутся без электричества. О плановых отключениях предупреждает поставщик услуги.
Ботаника:
Ул. К. Басарабией, 42, В. Быкулуй, 9 — с 09:10 до 16:15.
Буюканы:
Ул. Г. Александреску, 6 — с 09:40 до 17:00.
Ул. Г. Александреску, 1, 2, 3A, 3B, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9A, 9B, 15, 999, 9999, В. Лупу, 29, 31, 33/3, 37, 999 — с 09:50 до 17:00.
Центр:
Ул. Академией, 5/2, шоссе Хынчешть, 55/3, 55/5, 55/6, Спрынченоая, 4/1, 4/3 — с 08:50 до 16:50.
Ул. Албишоара, 30/1, Грэдинилор, 25 — с 09:30 до 14:00.
Ул. Грэдинилор, 23 — с 14:00 до 17:00.