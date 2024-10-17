Почему выпускники педвузов не идут работать в школы

«На педагогические специальности стабильно высокий конкурс, — отмечает она. — Вопрос: куда потом деваются выпускники? Предпочитают идти на другую работу, чтобы был хороший оклад. Сейчас, чтобы у рядового педагога была достойная зарплата, приходится брать на себя две ставки и классное руководство, а не стандартные 18 часов. И ни в каких программах он уже участвовать не хочет — после такой работы и проверки тетрадей ему не хватает сил, чтобы просто телевизор посмотреть. Ещё одна проблема — как добраться до работы? Например, есть хорошая вакансия в удалённом районе, но как быть? Машину на зарплату учителя купить не получится».