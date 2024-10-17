Почему выпускники педвузов не идут работать в школы

Реальность такова, что всё чаще выпускники педагогических вузов предпочитают трудоустраиваться не по своей специальности.
Причина — в школах за тяжёлый труд молодых учителей ждёт практически нищенская зарплата. Обещанные доплаты не так просто получить, и многие вынуждены «присматриваться» к работе за той же кассой. Что предлагают выпускникам и способны ли эти меры решить проблему, разбирался корреспондент «АиФ-Воронеж».
Ниже некуда.
Не зря говорят, что профессия учителя — это, прежде всего, призвание. В Воронежской области педагогам явно приходится работать не за деньги, а за идею, ведь оклад учителя — всего 16 434 рубля. Такую цифру называют в Воронежской областной профсоюзной организации в их обращении к губернатору Александру Гусеву.
В письме профсоюзные деятели просят пересмотреть расходы бюджета на ближайшие три года и повысить оклад педагогов до уровня не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) (напомним, со следующего года он составит 22 440 рублей — Ред.).
Обращение основано на прецеденте из Архангельской области — там учительница Елена Харюшева обратилась в Конституционный суд с жалобой, что работодатель включил переработки в состав зарплаты, чтобы довести её до уровня МРОТ. В итоге суд поддержал педагога, подтвердив, что дополнительная работа должна быть оплачена сверх МРОТ.
«Классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими, руководство методическими объединениями и пр., а также учебная работа сверх установленной нормы представляют собой разновидности дополнительных работ. Такая работа оплачивается отдельно: за её выполнение предусмотрена доплата», — следует из решения Конституционного суда.
Доплаты не спасают.
Тяжёлая ситуация с заработной платой и у воронежских учителей.
«Чтобы заработать 27 тыс. рублей, приходится брать на себя кучу дополнительного. Как жить при коммуналке в 10 тыс. и нынешней стоимости продуктов — не понятно». «Когда уже поймут, что образование детей — это долгосрочная инвестиция в страну? С таким подходом через 20 лет у нас будет ещё меньше инженеров, врачей и учёных». «Учителя — главные люди. У них ответственности куча, а денег за это дают — копейки. Чему удивляться, что никто не хочет работать за так», — пишут пользователи в соцсетях.
Интересно, что Росстат рисует совсем другую картину: по данным, предоставленным ведомством, средняя зарплата педагогов в общеобразовательных учреждениях сейчас составляет 55 243 рубля, чуть меньше у воспитателей в детских садах — 46 349 рублей.
Вот и в Министерстве образования Воронежской области отметили, что для учителей существует несколько видов поддержки. Впрочем, в основном они касаются тех педагогов, которые уезжают в сельскую местность. В таких населённых пунктах можно получить компенсацию по оплате коммунальных услуг. А если молодой специалист устроится в сельскую школу сразу после окончания вуза, он сможет рассчитывать на дополнительные 7 тыс. рублей в течение пяти лет и на 8 тыс. рублей при наличии красного диплома. Доплаты получают также педагоги-методисты, которых, впрочем, по данным Росстат, всего 546 человек из почти 17,4 тыс. учителей региона.
Остальная финансовая помощь фактически оказывается через разные конкурсы — грантовая поддержка молодых педагогов со стажем не более 7 лет (победитель получает 1 млн рублей), конкурс профессионального мастерства «Педагогический дуэт», Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» и др. Впрочем, как найти время и силы для участия в этих мероприятиях — вопрос отдельный.
Поэтому неудивительно, что четверть воронежских учителей старше 45 лет.
Непростая работа.
О том, с какими дополнительными проблемами сталкиваются педагоги, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики, декан психолого-педагогического факультета ВГПУ Альбина Татаринцева.
«На педагогические специальности стабильно высокий конкурс, — отмечает она. — Вопрос: куда потом деваются выпускники? Предпочитают идти на другую работу, чтобы был хороший оклад. Сейчас, чтобы у рядового педагога была достойная зарплата, приходится брать на себя две ставки и классное руководство, а не стандартные 18 часов. И ни в каких программах он уже участвовать не хочет — после такой работы и проверки тетрадей ему не хватает сил, чтобы просто телевизор посмотреть. Ещё одна проблема — как добраться до работы? Например, есть хорошая вакансия в удалённом районе, но как быть? Машину на зарплату учителя купить не получится».
Кстати, по данным регионального Министерства образования, в данный момент в школах насчитывается 126 вакансий учителей, из них наибольшее количество по специальностям: иностранные языки, математика, русский язык и литература, физическая культура. Компенсируют эту нехватку за счёт перераспределения нагрузки, в итоге в среднем на одного учителя по перечисленным предметам приходится 1,36 ставки.
Герои нашего времени.
Председатель Воронежской областной организации Общероссийского профсоюза образования Тамара Бирюкова:
"Чтобы педагоги шли работать в школу, там, прежде всего, должна быть достойная зарплата. Это единственный выход. К тому же сама работа педагога весьма непростая, сегодня дети очень сложные. Да и с родителями работать тоже трудно, все считают, что школа — это услуга, и отношение к учителям соответствующее. Потому педагоги — наши герои, что продолжают трудиться в таких условиях.
Сейчас у нас настоящий кадровый кризис. Проблемы не только с учителями физики, математики, иностранного языка: не хватает воспитателей в детских садах, помощников воспитателей. В школах некоторым педагогам приходится работать до 50 часов при ставке в 18 часов. Иногда приходится брать на профильные предметы — например, ту же физику, учителей с совершенно другой квалификацией, чтобы закрыть потребность, а то и вовсе принимать на работу онлайн, чтобы хоть как-то дать знания детям.
Что касается разнообразных конкурсов, то порой сложно получить на них аттестацию, это не для всех достижимо".
Экономить на учителях — цинично.
Депутат Воронежской городской Думы Константин Ашифин:
"Любое общество характеризуется, прежде всего, отношением к учителю. К сожалению, в 90-е годы у нас произошёл серьёзный перекос в этом отношении, воспитание гражданина и человека превратилось в процесс получения определённой порции знаний. И сама работа, и оплата за этот труд ярко характеризует это отношение. При низкой зарплате у учителей теперь ещё и огромный объём бестолковой работы в виде отчётов, и совершенно нет времени на глубокое, искреннее общение с учениками.
Бюджет, конечно, не резиновый, но нужно отметить, что бюджетная политика — это тонкий регулятор отношений в обществе, а не просто фискальный документ. И экономить на учителях достаточно цинично. Я не верю, что огромная, богатая природными ресурсами, нефтью, газом и золотом страна не может найти денег для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни учителям".
Сколько получают учителя в разных регионах?
Москва — 75,2 тыс. рублей.
Камчатский край — 75 тыс. рублей.
Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика — 72 тыс. рублей.
Воронеж — 35 тыс. рублей.
Средний заработок за 8 мес. 2024 г. По данным сервиса «Люди в цифрах».