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Омск накроет снег с дождем

По данным синоптиков погода испортится уже в начале следующей недели.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Омск придет календарная осень. Осадки будут идти почти все дни, но с перерывом 25 октября. В городе прогнозируются неприятные осадки: мокрый снег, порывистый ветер. Правда днем будет достаточно тепло.

Самыми теплыми днями станут 24, 25 и 26 октября. Столбик термометра поднимется до +9 и +12 градусов. Остальные дни будут прохладнее. Самая низкая температура 22 и 27 октября — +4 градусов днем и 0 градусов — ночью.

Помните, что осенью стоит одеваться так, чтобы при смене погоды не замерзнуть, особенно это касается перехода от плюсовых к минусовым температурам. Не допускайте переохлаждения, носите теплую обувь и на всякий случай не забудьте с собой теплую шапку и шарф. В Сибири погода может быть весьма изменчивой.