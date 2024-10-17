Омск накроет снег с дождем

Помните, что осенью стоит одеваться так, чтобы при смене погоды не замерзнуть, особенно это касается перехода от плюсовых к минусовым температурам. Не допускайте переохлаждения, носите теплую обувь и на всякий случай не забудьте с собой теплую шапку и шарф. В Сибири погода может быть весьма изменчивой.