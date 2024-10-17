Омск накроет снег с дождем

На следующей неделе в Омск придет календарная осень. Осадки будут идти почти все дни, но с перерывом 25 октября. В городе прогнозируются неприятные осадки: мокрый снег, порывистый ветер. Правда днем будет достаточно тепло.
Самыми теплыми днями станут 24, 25 и 26 октября. Столбик термометра поднимется до +9 и +12 градусов. Остальные дни будут прохладнее. Самая низкая температура 22 и 27 октября — +4 градусов днем и 0 градусов — ночью.
Помните, что осенью стоит одеваться так, чтобы при смене погоды не замерзнуть, особенно это касается перехода от плюсовых к минусовым температурам. Не допускайте переохлаждения, носите теплую обувь и на всякий случай не забудьте с собой теплую шапку и шарф. В Сибири погода может быть весьма изменчивой.