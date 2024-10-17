Ремонт набережной спортивной гавани во Владивостоке выполнен на 75%

Завершить все работы на набережной планируется до конца этого года. Напомним, реконструкция проводится благодаря средствам специального казначейского кредита, выделенного городу на реализацию крупных проектов. Стоит отметить, что Владивосток преображается также благодаря активному участию в благоустройстве представителей бизнеса. «КП — Дальний Восток» ранее сообщала, что в первый день осени на набережной открылся скейт-парк международного уровня. Теперь любители экстремальных видов спорта могут тренироваться в полноценных зонах для катания на площади почти 1300 квадратных метров. В этом году в месте прогулок у моря появилась и новая детская площадка. Локацию с игровыми комплексами сделала одна из крупных торговых сетей. А строительная компания помогла оборудовать новое общественное пространство рядом с центральной площадью города.