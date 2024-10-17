Ремонт набережной спортивной гавани во Владивостоке выполнен на 75%

Преображение одной из самых любимых зон отдыха гостей и жителей Владивостока — набережной Спортивной гавани продолжается ежедневно. Во время второго этапа по благоустройству общественного пространства, расположенного в самом сердце города, здесь появится полноценный парк у моря. Модернизация проводится в рамках мастер-плана развития приморской столицы по инициативе мэра Константина Шестакова. На данный момент завершено уже 75% запланированных работ.
Сейчас специалисты трудятся на участке от улицы Пограничной по направлению к береговой линии. Подрядчик продолжает приводить в порядок площадь около главного фонтана и территории, примыкающие к недавно открытому амфитеатру. Рабочие прокладывают удобные пешеходные дорожки и устанавливают малые архитектурные формы. Говоря о самом амфитеатре, смело можно заявить, что локация пользуется популярностью у посетителей набережной, ведь отсюда открывается живописный вид на бухту. Пока еще тепло, можно любоваться красивейшими закатами, что и делают многие.
Завершить все работы на набережной планируется до конца этого года. Напомним, реконструкция проводится благодаря средствам специального казначейского кредита, выделенного городу на реализацию крупных проектов. Стоит отметить, что Владивосток преображается также благодаря активному участию в благоустройстве представителей бизнеса. «КП — Дальний Восток» ранее сообщала, что в первый день осени на набережной открылся скейт-парк международного уровня. Теперь любители экстремальных видов спорта могут тренироваться в полноценных зонах для катания на площади почти 1300 квадратных метров. В этом году в месте прогулок у моря появилась и новая детская площадка. Локацию с игровыми комплексами сделала одна из крупных торговых сетей. А строительная компания помогла оборудовать новое общественное пространство рядом с центральной площадью города.
Редакция также подробно рассказывала, о благоустройстве по нацпроекту парка на Кирова, 116, и сквера на Жигура, 2−6. А по региональной программе во Владивостоке модернизируют сквер в районе Тобольской, 10, и аллею на Сахалинской, которая растянулась практически от трамвайного кольца до остановки «Бухта Тихая». Прочитать подробнее обо всех реализуемых проектах можно в специальном разделе на нашем сайте.