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В Красноярск прибыла частица пояса Пресвятой Богородицы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня утром митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон встретил ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы в Покровском кафедральном соборе. В ковчеге также находятся частицы мощей родителей Пресвятой Богородицы — святых праведных Иоакима и Анны.

Источник: НИА Красноярск

Сотни верующих красноярцев собрались в Покровском кафедральном соборе, чтобы послушать молебен и поклониться святыне.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон заметил, что для верующих людей очень важно иметь вещественную материальную связь со всем, что связано с божьим именем. «Христианство — это вера мира, любви и неподдельной жертвенности ради человеческой жизни. И мы верим, что, обращаясь с молитвами к пречистой деве Марии, усиливаем наши молитвенные обращения к Богу ради своей страны, ради народа, ради мира и жизни», ­- сказал владыка Пантелеимон.

Также он отметил, что прибытие святыни чрезвычайно своевременно, так как сегодня в Красноярске начинается работа по воссозданию Богородице-Рождественского собора.

В Красноярске святыня пробудет четыре дня. Посетить храм и увидеть частицу пояса Пресвятой Богородицы можно с 8:00 до 19:00 с 17 по 20 октября включительно. После святыню передадут в Томск, затем в Иркутск.

Отметим, что частица пояса уже побывала в 14 городах России, где ей смогли поклониться более трех миллионов паломников.

Напомним, в сентябре несколько дней в Красноярске находилась Казанская икона Божией Матери 1580 года. За два дня к святому образу смогли прикоснуться 17 623 человека.

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