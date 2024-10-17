В Красноярск прибыла частица пояса Пресвятой Богородицы

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон заметил, что для верующих людей очень важно иметь вещественную материальную связь со всем, что связано с божьим именем. «Христианство — это вера мира, любви и неподдельной жертвенности ради человеческой жизни. И мы верим, что, обращаясь с молитвами к пречистой деве Марии, усиливаем наши молитвенные обращения к Богу ради своей страны, ради народа, ради мира и жизни», ­- сказал владыка Пантелеимон.