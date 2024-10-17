Общественный транспорт отстал на 50 минут из-за утренних пробок в Перми

Речь идёт о пробках, которые сковали движение на пути в центр города утром 17 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что огромные пробки встретили пермяков сразу на нескольких улицах. Как рассказали жители Индустриального района, некоторым автобусам требовалось более получаса, чтобы преодолеть расстояние между двумя остановками на шоссе Космонавтов. В 9:46 часов утра департамент транспорта опубликовал сообщение, в котором назвал истинное время отставания городских автобусов.