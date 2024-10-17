Общественный транспорт отстал на 50 минут из-за утренних пробок в Перми

Отставание общественного транспорта превысило 50 минут из-за утренних пробок в Перми, сообщает городской дептранс.
Речь идёт о пробках, которые сковали движение на пути в центр города утром 17 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что огромные пробки встретили пермяков сразу на нескольких улицах. Как рассказали жители Индустриального района, некоторым автобусам требовалось более получаса, чтобы преодолеть расстояние между двумя остановками на шоссе Космонавтов. В 9:46 часов утра департамент транспорта опубликовал сообщение, в котором назвал истинное время отставания городских автобусов.
«Затруднено движение по шоссе Космонавтов из-за ДТП стороннего транспорта. Отклонение от расписания ряда маршрутов более 50 минут», — сообщили в дептрансе Перми.
Сейчас движение продолжает быть затруднено в районе Гознака и ДКЖ. Пробки на шоссе Космонавтов, Подлесной и Малкова отмечены бордовым цветом.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что общая длина пробки на шоссе превысила три километра. В сервисе Яндекс. Карты возле Гознака была установлена отметка о ДТП, которое стало причиной затруднённого движения.