Прокуратура внесла представление главе Лысьвы из-за аварии на сетях водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе проверки были выявлены нарушения в части ненадлежащего содержания коммунальных сетей. Главе администрации Лысьвенского городского округа Никите Федосееву и директору МКП МО «Лысьвенский городской водоканал» Вадиму Змызгову внесено представление. В отношении МКП МО «Лысьвенский городской водоканал» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы направлены для рассмотрения по существу в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
Авария в Лысьве произошла 12 октября — была зафиксирована утечка на правом водоводе магистрального водопровода на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российской, ул. Мира — ул. Пожарского. Всего в результате аварии от водоснабжения были отключены 60 многоквартирных домов, 1,5 тыс. частных домов и четыре социальных объекта, в том числе школы и детский сад.