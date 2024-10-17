Жители омских Нефтяников сообщают о сильном запахе газа

В четверг, 17 октября, в паблике во «ВКонтакте» «О чём говорят в Омске» местные жители сообщили о сильном запахе газа в Советском округе.

«Сегодня утром по всем Нефтяникам сильный запах газа, особенно в районе ДК “Химик”, улиц Энтузиастов, 22 Апреля», — написано в посте.

В региональном министерстве природных ресурсов рассказали, что сегодня в городе действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.

«Последние несколько дней наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, при которых рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ограничено», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в это время все промышленные предприятия должны снизить выбросы вредных веществ. Местным жителям при режиме «чёрного неба» рекомендуют избегать длительного нахождения на воздухе, особенно ранним утром и в безветренную погоду, пить больше воды и ограничить физическую нагрузку.