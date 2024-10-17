Жители омских Нефтяников сообщают о сильном запахе газа

В четверг, 17 октября, в паблике во «ВКонтакте» «О чём говорят в Омске» местные жители сообщили о сильном запахе газа в Советском округе.
«Сегодня утром по всем Нефтяникам сильный запах газа, особенно в районе ДК “Химик”, улиц Энтузиастов, 22 Апреля», — написано в посте.
В региональном министерстве природных ресурсов рассказали, что сегодня в городе действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.
«Последние несколько дней наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, при которых рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ограничено», — прокомментировали в ведомстве.
Отметим, что режим НМУ в Омске фиксируют с 13 октября, и минувшая ночь стала уже четвёртой подряд, когда отмечались неблагоприятные условия.