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Жители омских Нефтяников сообщают о сильном запахе газа

Ситуацию прокомментировали в региональном Минприроды.

Источник: Om1.ru

В четверг, 17 октября, в паблике во «ВКонтакте» «О чём говорят в Омске» местные жители сообщили о сильном запахе газа в Советском округе.

«Сегодня утром по всем Нефтяникам сильный запах газа, особенно в районе ДК “Химик”, улиц Энтузиастов, 22 Апреля», — написано в посте.

В региональном министерстве природных ресурсов рассказали, что сегодня в городе действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.

«Последние несколько дней наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, при которых рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ограничено», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в это время все промышленные предприятия должны снизить выбросы вредных веществ. Местным жителям при режиме «чёрного неба» рекомендуют избегать длительного нахождения на воздухе, особенно ранним утром и в безветренную погоду, пить больше воды и ограничить физическую нагрузку.

Отметим, что режим НМУ в Омске фиксируют с 13 октября, и минувшая ночь стала уже четвёртой подряд, когда отмечались неблагоприятные условия.