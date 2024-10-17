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Первые машины по новому мосту через Иву в Перми пройдут 18 октября

Уже сейчас открыто движение по дорожной развязке на улице Старцева.

Источник: Комсомольская правда

Утро 17 октября порадовало пермских автомобилистов. Было открыто движение на развязке улицы Старцева под мостом через реку Ива. А на следующий день, 18 октября должно полностью открыться движение на первом этапе трассы ТР-53. Машины смогут напрямую пойти из микрорайона Садовый по мосту через Иву в направлении Восточного обхода и обратно напрямую, без кружения по улицам микрорайона.

Полностью же сдача объекта приемочной комиссии пройдет только в конце ноября. За это время на участке будут установлены дорожные знаки и металлические барьеры. Вдоль трассы поставят фонари наружного освещения. Также в этом году пройдут работы по благоустройству.

Напомним, трасса Тр-53 должна соединить пять микрорайонов: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города. А первый ее этап идет от перекрестка улиц Уинская и Юрша до улицы Грибоедова, включая в себя мост через реку Ива и съезды транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. Его длина составляет 1,21 километра.

Общая протяженность трассы Тр-53, состоящей из пяти этапов, составит более 8 километров. Планируется, что полностью ее введут в строй в 2029 году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

17 октября в Перми запустили движение транспорта по новой дороге, соединяющей улицы Строителей и площадь Гайдара. Для проезда к ДКЖ и площади Гайдара автомобили могут ехать через правый съезд с моста на улицу Локомотивную. Открыто движение по мосту в обоих направлениях для проезда к шоссе Космонавтов и улицам Рабочая и Малкова.

— Правый съезд на улицу Локомотивную для транспорта со стороны улицы Рабочей будет запущен ориентировочно в конце октября, — сообщили в Минтрансе Пермского края.