Первые машины по новому мосту через Иву в Перми пройдут 18 октября

Утро 17 октября порадовало пермских автомобилистов. Было открыто движение на развязке улицы Старцева под мостом через реку Ива. А на следующий день, 18 октября должно полностью открыться движение на первом этапе трассы ТР-53. Машины смогут напрямую пойти из микрорайона Садовый по мосту через Иву в направлении Восточного обхода и обратно напрямую, без кружения по улицам микрорайона.