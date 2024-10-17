В Башкирии будут развивать любительские спортивные лиги.

«Для многих людей спорт, к сожалению, заканчивается сразу после школы или вуза, — считает спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Профессиональный спорт тоже недолгая история: чаще всего карьера завершается в 30−35 лет. Но спорт — это не только достижения и награды. Это еще удовольствие, интересный досуг, общение и здоровье. В республике в последние годы появилось большое количество любительских лиг по самым различным видам спорта. Мы видим, что любительский спорт развивается, очень востребован, это направление необходимо поддерживать».