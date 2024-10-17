Остановку транспорта запретили у Казанского собора до 22 октября

Временные ограничения в движении автомобилей ввели в Петербурге у Казанского кафедрального собора. Если быть точнее, то там запретили остановку транспорта на двух участках. Действовать ограничение начало с 00:00 17 октября, а продлится оно до 16:00 22 октября. Об этом предупредили в комитете по транспорту.
— Остановка транспорта в этот период запрещена на участках Казанской улицы от Невского проспекта до Казанской площади, а также на Казанской площади вдоль дома 2 от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова, — говорится в сообщении ведомства.
Временные ограничения вводят из-за проведения мероприятий, связанных с пребыванием в Казанском соборе ковчегов с мощами преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской. Как уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии, пройти к святыне с 17 по 19 октября, в также 21 октября можно с 08:00 до 23:00, 20 октября — с 06:30 до 23:00, а 22 октября — с 08:00 до 14:00.