Остановку транспорта запретили у Казанского собора до 22 октября

Временные ограничения вводят из-за проведения мероприятий, связанных с пребыванием в Казанском соборе ковчегов с мощами преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской. Как уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии, пройти к святыне с 17 по 19 октября, в также 21 октября можно с 08:00 до 23:00, 20 октября — с 06:30 до 23:00, а 22 октября — с 08:00 до 14:00.