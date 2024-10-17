Очереди в больницах Хабаровска сократят в 5 раз благодаря новым технологиям

В Краевой клинической больнице на первом этапе работы специалисты сосредоточились на оптимизации процесса госпитализации иногородних пациентов в гинекологическое отделение. В ходе анализа, проведённого совместно с командой РЦК, было выявлено несколько проблем, которые тормозят работу и создают неудобства для пациентов. Например, отсутствие удобной системы навигации в больнице часто приводит к длинным очередям, а время на оформление документов и другие процедуры может затянуться до полутора часов.