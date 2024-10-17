Очереди в больницах Хабаровска сократят в 5 раз благодаря новым технологиям

В Хабаровске социальные учреждения Хабаровского края запустили пилотный проект, направленный на повышение производительности труда и улучшение качества услу, сообщает пресс-служба правительства края.
Краевая клиническая больница имени профессора С. И. Сергеева, Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов и Детская городская клиническая поликлиника № 3 стали первыми участниками этого масштабного эксперимента. Внедрение бережливых технологий проводится при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках нацпроекта «Производительность труда».
В Краевой клинической больнице на первом этапе работы специалисты сосредоточились на оптимизации процесса госпитализации иногородних пациентов в гинекологическое отделение. В ходе анализа, проведённого совместно с командой РЦК, было выявлено несколько проблем, которые тормозят работу и создают неудобства для пациентов. Например, отсутствие удобной системы навигации в больнице часто приводит к длинным очередям, а время на оформление документов и другие процедуры может затянуться до полутора часов.
«Мы проанализировали весь процесс госпитализации — от момента поступления пациента до его размещения в отделении. Теперь у нас есть четкая карта действий, которая поможет ускорить этот процесс. Внедрение этих мер позволит сократить очередь и время ожидания в 5 раз», — сообщил Протасов.
Для достижения таких результатов в больнице будут предприняты следующие шаги:
Введение системы телемедицинских консультаций, чтобы пациенты могли заранее пройти необходимые обследования и подготовиться к госпитализации.
Оптимизация работы отделений: создание удобной навигации между отделениями, чтобы пациенты могли быстро находить нужные кабинеты.
Переход на электронный документооборот, что позволит ускорить оформление пациентов и избежать задержек из-за бумажных процедур.
Особое внимание в проекте уделяется обучению персонала больницы. По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Краевой клинической больницы Анастасии Калиты, сотрудники активно вовлечены в процесс изменений: «Совместная работа с Региональным центром компетенций помогает не только решить текущие проблемы, но и обучить персонал принципам бережливого производства. Это важный шаг к тому, чтобы повысить качество услуг в больнице и сделать процесс госпитализации максимально комфортным для пациентов».
Внедрение подобных технологий не ограничивается только этим учреждением. Проект распространяется на все социальные учреждения края, с целью к 2030 году охватить 100% государственных и муниципальных организаций. Первые итоги реализации проекта будут подведены уже в декабре 2024 года.