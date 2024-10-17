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Очереди в больницах Хабаровска сократят в 5 раз благодаря новым технологиям

Социальные учреждения Хабаровского края начали пилотный проект по внедрению бережливых технологий для повышения эффективности и сокращения времени ожидания пациентов.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске социальные учреждения Хабаровского края запустили пилотный проект, направленный на повышение производительности труда и улучшение качества услу, сообщает пресс-служба правительства края.

Краевая клиническая больница имени профессора С. И. Сергеева, Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов и Детская городская клиническая поликлиника № 3 стали первыми участниками этого масштабного эксперимента. Внедрение бережливых технологий проводится при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В Краевой клинической больнице на первом этапе работы специалисты сосредоточились на оптимизации процесса госпитализации иногородних пациентов в гинекологическое отделение. В ходе анализа, проведённого совместно с командой РЦК, было выявлено несколько проблем, которые тормозят работу и создают неудобства для пациентов. Например, отсутствие удобной системы навигации в больнице часто приводит к длинным очередям, а время на оформление документов и другие процедуры может затянуться до полутора часов.

Кроме того, нередки случаи, когда пациентам отказывают в госпитализации из-за отсутствия полного комплекта документов или необходимости дополнительных обследований. Это вынуждает пациентов возвращаться домой для сбора нужных бумаг, что откладывает лечение на неопределённое время. По словам заместителя министра экономического развития Хабаровского края Аркадия Протасова, данная проблема — одна из самых серьёзных, с которой намерены бороться с помощью технологий бережливого производства.

«Мы проанализировали весь процесс госпитализации — от момента поступления пациента до его размещения в отделении. Теперь у нас есть четкая карта действий, которая поможет ускорить этот процесс. Внедрение этих мер позволит сократить очередь и время ожидания в 5 раз», — сообщил Протасов.

Для достижения таких результатов в больнице будут предприняты следующие шаги:

Введение системы телемедицинских консультаций, чтобы пациенты могли заранее пройти необходимые обследования и подготовиться к госпитализации.

Оптимизация работы отделений: создание удобной навигации между отделениями, чтобы пациенты могли быстро находить нужные кабинеты.

Переход на электронный документооборот, что позволит ускорить оформление пациентов и избежать задержек из-за бумажных процедур.

Разработка регламентов для автоматизации процессов хранения вещей пациентов, включая внедрение штрих-кодирования и адресного хранения.

Особое внимание в проекте уделяется обучению персонала больницы. По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Краевой клинической больницы Анастасии Калиты, сотрудники активно вовлечены в процесс изменений: «Совместная работа с Региональным центром компетенций помогает не только решить текущие проблемы, но и обучить персонал принципам бережливого производства. Это важный шаг к тому, чтобы повысить качество услуг в больнице и сделать процесс госпитализации максимально комфортным для пациентов».

Внедрение подобных технологий не ограничивается только этим учреждением. Проект распространяется на все социальные учреждения края, с целью к 2030 году охватить 100% государственных и муниципальных организаций. Первые итоги реализации проекта будут подведены уже в декабре 2024 года.

медицина