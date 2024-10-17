Иностранка получила штраф 12 тысяч рублей и конфискацию $35 тысяч, которые пыталась вывезти из Беларуси

В сообщении говорится, что 64-летняя иностранка в сентябре 2024 года ехала в качестве пассажира в легковом автомобиле. В момент выезда из Беларуси в Литву через пункт пропуска «Каменный Лог» женщина, намереваясь избежать декларирования денежных средств, раздала их четырем гражданам, которые вместе с ней ехали в машине, в суммах 10 тысяч долларов каждому.