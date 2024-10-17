Иностранка получила штраф 12 тысяч рублей и конфискацию $35 тысяч, которые пыталась вывезти из Беларуси

Женщина потеряла 35 тысяч долларов, которые хотела вывезти из Беларуси, со штрафом 12 тысяч рублей. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
В сообщении говорится, что 64-летняя иностранка в сентябре 2024 года ехала в качестве пассажира в легковом автомобиле. В момент выезда из Беларуси в Литву через пункт пропуска «Каменный Лог» женщина, намереваясь избежать декларирования денежных средств, раздала их четырем гражданам, которые вместе с ней ехали в машине, в суммах 10 тысяч долларов каждому.
В прокуратуре уточнили, что в ходе таможенного контроля вывозимые деньги были найдены и изъяты сотрудниками Гродненской региональной таможни. Суд Ошмянского района вынес обвинительный приговор и на основании части 2 статьи 228 Уголовного кодекса назначил обвиняемой штраф в размере 300 базовых величин, или 12 000 рублей (по состоянию на 17 октября 2024 года).
Также говорится, что, согласно правилам части 1 статьи 46−1 УК, суд применил специальную конфискацию денежных средств в сумме 35 тысяч долларов.
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