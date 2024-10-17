В природном парке Ергаки появился высокоскоростной интернет

В Ергаках появился высокоскоростной мобильный интернет.
На территории природного парка «Ергаки» установили высокоскоростное телеком-оборудование, которое стабильно покрывает туристические локации. Мобильный интернет теперь на максимальной скорости до 250 Мбит/с.
Строительство базовых станций в Ергаках стало возможным благодаря глобальной программе МегаФона «Туристические места». В дальнейшем компания планирует развивать современную LTE-сеть на территории природного парка, чтобы пребывание туристов и спортсменов в этой локации стало еще более ярким и запоминающимся, а главное безопасным. Они будут на связи даже в удаленных и труднодоступных местах природного парка — трассах для фрирайда и туристических тропах — и при необходимости смогут связаться с экстренными службами.
«Это важный и амбициозный для компании проект, над ним несколько лет трудилась большая команда сотрудников и который удалось реализовать благодаря поддержке органов государственной власти. Работы проходили в условиях повышенной сложности и с вниманием к сохранению природного ландшафта особо охраняемой территории. Оборудование можно было завезти в определенный период времени года, когда позволяли погодные условия. Для организации радиорелейных пролетов применялся квадрокоптер, позволивший определить прямую видимость между объектами связи. Чтобы обеспечить максимальную территорию покрытия в природном парке, мы установили базовую станцию на высоте 1690 метров над уровнем моря, и она считается самой высокой в Сибири», — рассказал директор мобильного оператора в Красноярском крае Андрей Ким.
Отметим, что базовые станции покрывают пять гостиничных комплексов, два горнолыжных курорта, визит-центр, маршруты для хайкинга, природный памятник «Ойское озеро» и федеральную трассу «Енисей» в границах природного парка.