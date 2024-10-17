В природном парке Ергаки появился высокоскоростной интернет

«Это важный и амбициозный для компании проект, над ним несколько лет трудилась большая команда сотрудников и который удалось реализовать благодаря поддержке органов государственной власти. Работы проходили в условиях повышенной сложности и с вниманием к сохранению природного ландшафта особо охраняемой территории. Оборудование можно было завезти в определенный период времени года, когда позволяли погодные условия. Для организации радиорелейных пролетов применялся квадрокоптер, позволивший определить прямую видимость между объектами связи. Чтобы обеспечить максимальную территорию покрытия в природном парке, мы установили базовую станцию на высоте 1690 метров над уровнем моря, и она считается самой высокой в Сибири», — рассказал директор мобильного оператора в Красноярском крае Андрей Ким.