Уфимский уролог рассказал, как можно улучшить потенцию

Если в организме наблюдается дефицит жидкости, то обмен веществ замедляется, кровь становится более густой. В результате сосуды и капилляры закупориваются, кровь перестает поступать в нужном объеме к органам, в том числе — к половому члену. Вследствие этого может случиться эректильная дисфункция.