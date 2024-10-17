Уфимский уролог рассказал, как можно улучшить потенцию

Уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал, как можно улучшить потенцию. Специалист назвал продукты, которые могут улучшить эрекцию.
1) Помидоры.
В этих овощах содержатся ликопин и полифенол. Эти вещества являются мощным антиоксидантами.
2) Морковь.
Как утверждает уролог, если каждый день съедать по десять грамма моркови, можно снизить риск развития рака простаты на 5%.
3) Гранатовый сок.
Напиток может снизить уровень простат-специфического антигена (ПСА) у мужчин, которым диагностировали рака простаты.
4) Зеленый чай.
Не только полезен для сердца, обеспечивает защиту печени, очищает артерии, предотвращает заболевание диабетом, способствует сжиганию жиров, но и способен оградить от проблем с простатой.
5) Брокколи.
Содержат в себе сульфорафан. Вещество способствует выработке ферментов, которые могут противостоять раку предстательной железы.
6) Вода.
Если в организме наблюдается дефицит жидкости, то обмен веществ замедляется, кровь становится более густой. В результате сосуды и капилляры закупориваются, кровь перестает поступать в нужном объеме к органам, в том числе — к половому члену. Вследствие этого может случиться эректильная дисфункция.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.