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Уфимский уролог рассказал, как можно улучшить потенцию

Врач из Уфы назвал топ-6 продуктов для улучшения эрекции.
Источник: Комсомольская правда

Уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал, как можно улучшить потенцию. Специалист назвал продукты, которые могут улучшить эрекцию.

1) Помидоры.

В этих овощах содержатся ликопин и полифенол. Эти вещества являются мощным антиоксидантами.

2) Морковь.

Как утверждает уролог, если каждый день съедать по десять грамма моркови, можно снизить риск развития рака простаты на 5%.

3) Гранатовый сок.

Напиток может снизить уровень простат-специфического антигена (ПСА) у мужчин, которым диагностировали рака простаты.

4) Зеленый чай.

Не только полезен для сердца, обеспечивает защиту печени, очищает артерии, предотвращает заболевание диабетом, способствует сжиганию жиров, но и способен оградить от проблем с простатой.

5) Брокколи.

Содержат в себе сульфорафан. Вещество способствует выработке ферментов, которые могут противостоять раку предстательной железы.

6) Вода.

Если в организме наблюдается дефицит жидкости, то обмен веществ замедляется, кровь становится более густой. В результате сосуды и капилляры закупориваются, кровь перестает поступать в нужном объеме к органам, в том числе — к половому члену. Вследствие этого может случиться эректильная дисфункция.

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