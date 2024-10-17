Хотели забрать детей: семья сбежала из Риги в Беларусь из-за русского языка

«Я хочу, чтобы мои дети учились на своем родном русском языке и их считали людьми, а не третьим сортом. Я приехал не для себя, а чтобы у моих детей была перспектива в учебе и в дальнейшей работе», — отметил в эфире гостелеканала «Первый информационный» глава семьи Виталий Морозов.