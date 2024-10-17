Хотели забрать детей: семья сбежала из Риги в Беларусь из-за русского языка

В семье, которая проживала в Риге, 12 человек: двое взрослых и дети, шесть из которых — школьного возраста.
Они приехали по безвизу в Беларусь на двух микроавтобусах, с собой привезли 400 килограммов груза, в котором не только одежда и вещи первой необходимости, но и бытовая техника.
«Я хочу, чтобы мои дети учились на своем родном русском языке и их считали людьми, а не третьим сортом. Я приехал не для себя, а чтобы у моих детей была перспектива в учебе и в дальнейшей работе», — отметил в эфире гостелеканала «Первый информационный» глава семьи Виталий Морозов.
Он пояснил, что в Латвии свысока относятся к тем, кто говорит на русском языке, и в последнее время ситуация обострилось.
«Нас даже хотели лишить родительских прав, потому что дети не выучили латышский язык. У детей хотели проверить психическое здоровье, а если они не пойдут эту проверку, грозились забрать детей, типа мы ими не занимаемся», — добавил мужчина.
Его супруга Светлана Морозова в свою очередь рассказала, что их соседей латышей раздражало, что дети бегали и кричали на русском языке.
«И каждый раз вызывалась полиция. Моих родителей, которые всю жизнь работали на Латвийскую Республику, записали в оккупанты», — добавила женщина.
Как сообщили в эфире гостелеканала, в Минске для всей семьи Морозовых забронированы номера в гостиницах, а Госпогранкомитет предоставил им транспорт.