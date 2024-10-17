Запасайтесь, пока не отключили: Жители Кишинева и пригородов в четверг, 17 октября, останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

М. Эминеску 1−50; А. Руссо; Индепенденцей; И. Солтыс; Викторией; В. Купча; Тинеретулуй; Флорилор; Буребиста; В. Александри; В. Микле; Е. Дога; В. Терешкова; А. Пушкина; Извоарелор; Язулуй; С. Лазо; В. Биковски; Мирча чел Бэтрын; Мит. Дософтей; Буковина де норд; Св. Давид; Г. Виеру.