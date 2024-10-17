Запасайтесь, пока не отключили: Жители Кишинева и пригородов в четверг, 17 октября, останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

Тысячи жителей столицы, Дурлешт и Бубуечь останутся без воды. О плановых отключениях на 17 октября сообщил поставщик услуги.
Так, с 09.00 до 15.00 воды не будет по адресам:
ул. Митрополита Варлаам, 75 (жилой дом);
ул. Сэлкуца, 16;
ул. Калараш, 80−100; 79−93.
Кроме того, с 09.00 до 19.00 без воды останутся потребители в Дурлештах, проживающие по адресам:
ул. Тимишоара; ул. Хотинулуй; ул. Т. Владимиреску, 17/A-67; 16−70; ул. Е. Флоря; ул. Химиков; ул. 27 Августа; ул. Св. Георге; ул. Виилор; ул. Дачилор; пер. Хотинулуй.
С 09.00 до 20.00 воды не будет в коммуне Бубуечь по улицам:
М. Эминеску 1−50; А. Руссо; Индепенденцей; И. Солтыс; Викторией; В. Купча; Тинеретулуй; Флорилор; Буребиста; В. Александри; В. Микле; Е. Дога; В. Терешкова; А. Пушкина; Извоарелор; Язулуй; С. Лазо; В. Биковски; Мирча чел Бэтрын; Мит. Дософтей; Буковина де норд; Св. Давид; Г. Виеру.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
17 и 18 октября горячей воды не будет в домах, расположенных по адресам:
бул. Дечебал, 3, 6, 19;
ул. Диминеций, 48;
ул. Плаюлуй, 2;
ул. Н. Титулеску, 1, ½;
ул. Ю. Цезарь, 1;
ул. Халтей, 21/2.