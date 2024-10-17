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Запасайтесь, пока не отключили: Жители Кишинева и пригородов в четверг, 17 октября, останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

О плановых отключениях на 17 октября сообщил поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи жителей столицы, Дурлешт и Бубуечь останутся без воды. О плановых отключениях на 17 октября сообщил поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 15.00 воды не будет по адресам:

ул. Митрополита Варлаам, 75 (жилой дом);

ул. Сэлкуца, 16;

ул. Калараш, 80−100; 79−93.

Кроме того, с 09.00 до 19.00 без воды останутся потребители в Дурлештах, проживающие по адресам:

ул. Тимишоара; ул. Хотинулуй; ул. Т. Владимиреску, 17/A-67; 16−70; ул. Е. Флоря; ул. Химиков; ул. 27 Августа; ул. Св. Георге; ул. Виилор; ул. Дачилор; пер. Хотинулуй.

С 09.00 до 20.00 воды не будет в коммуне Бубуечь по улицам:

М. Эминеску 1−50; А. Руссо; Индепенденцей; И. Солтыс; Викторией; В. Купча; Тинеретулуй; Флорилор; Буребиста; В. Александри; В. Микле; Е. Дога; В. Терешкова; А. Пушкина; Извоарелор; Язулуй; С. Лазо; В. Биковски; Мирча чел Бэтрын; Мит. Дософтей; Буковина де норд; Св. Давид; Г. Виеру.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

17 и 18 октября горячей воды не будет в домах, расположенных по адресам:

бул. Дечебал, 3, 6, 19;

ул. Диминеций, 48;

ул. Плаюлуй, 2;

ул. Н. Титулеску, 1, ½;

ул. Ю. Цезарь, 1;

ул. Халтей, 21/2.

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