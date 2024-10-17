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На Дону в этом году снизилась урожайность масличных культур

В Ростовской области снизилась урожайность масличных культур в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2024 году снизилась урожайность масличных культур. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в «Интерфакс Юг» заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

По его словам, аграрии собрали подсолнечника меньше почти на треть. Так, средняя урожайность составила 15 ц/га. Это стало причиной роста цен на семена подсолнечника практически в два раза. Стоимость достигла 40 рублей за один килограмм.

В этом году урожайность масленичных культур в этом году ожидается в объеме 1,6 млн тонн. Отметим, что в прошлом году этот показатель составил больше двух млн тонн. Причиной таких результатов стала сильная засуха летом.