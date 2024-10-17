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Милиция предупредила белорусов о мошенниках, продающих шины по низким ценам

Мошенники предлагают белорусам шины по низким ценам.

Источник: Комсомольская правда

Милиция предупредила белорусов о мошенниках, продающих шины по низким ценам. Об том рассказали в Министерстве внутренних дел, пишет Sputnik.by.

В сообщении сказано, что изначально покупатель видит рекламу в социальных сетях или же в мессенджерах, которая ведет на аккаунт продавца шин. В аккаунте содержатся позитивные отзывы. Кроме того, цена на шины очень выгодная.

В тот момент, когда водитель принял решение о покупке шин, мошенники просят у него частичную или полную предоплату для бесплатной доставки товара. По итогу покупатель не получает своей покупки и теряет деньги.

В МВД советуют белорусам быть внимательными в том случае, если в интернет-магазине много положительных отзывов, низкая цена, бесплатная доставка и работает он только по предоплате.

«Как правило, данные “продавцы” являются мошенниками», — уточнили в ведомстве.

Тем временем ГПК Беларуси сказал о многодетной семье из Латвии, бежавшей в Беларусь из-за опасений за десятерых детей: «Начали поступать угрозы о лишении родительских прав».

А еще мы писали, что под Дрогичином 18-летний мошенник «разыгрывал» в соцсети 5000 рублей, обманывая подписчиков.