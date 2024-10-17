Милиция предупредила белорусов о мошенниках, продающих шины по низким ценам. Об том рассказали в Министерстве внутренних дел, пишет Sputnik.by.
В сообщении сказано, что изначально покупатель видит рекламу в социальных сетях или же в мессенджерах, которая ведет на аккаунт продавца шин. В аккаунте содержатся позитивные отзывы. Кроме того, цена на шины очень выгодная.
В тот момент, когда водитель принял решение о покупке шин, мошенники просят у него частичную или полную предоплату для бесплатной доставки товара. По итогу покупатель не получает своей покупки и теряет деньги.
В МВД советуют белорусам быть внимательными в том случае, если в интернет-магазине много положительных отзывов, низкая цена, бесплатная доставка и работает он только по предоплате.
«Как правило, данные “продавцы” являются мошенниками», — уточнили в ведомстве.
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