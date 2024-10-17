В Свердловскую область придет облачная погода

В Свердловскую область 17 октября придет облачная погода. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
— Количество облачности в регионе увеличится, однако существенных осадков при этом не ожидается, — пишет синоптик в своем telegram-канале.
По его словам, погодные изменения связаны с положением антициклона, который сейчас находится на востоке от Свердловской области. Также Алексей Пулин отметил, что на территорию региона движется ложбина пониженного атмосферного давления.
В Свердловской области ночью 17 октября было −4..-9 градусов по Цельсию. Примечательно, что на севере региона ночные температуры были выше — в районе −3..+2 градусов. Днем в регионе потеплеет до +7..+12 градусов. Чуть холоднее будет на северо-западе Среднего Урала, где температура поднимется лишь до +4..+6 градусов.
В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, погода без осадков. Днем воздух прогреется до +8..+10 градусов.