В Свердловскую область придет облачная погода

В Свердловской области ночью 17 октября было −4..-9 градусов по Цельсию. Примечательно, что на севере региона ночные температуры были выше — в районе −3..+2 градусов. Днем в регионе потеплеет до +7..+12 градусов. Чуть холоднее будет на северо-западе Среднего Урала, где температура поднимется лишь до +4..+6 градусов.