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Лукашенко назвал БГАТУ флагманом аграрно-технического образования в Беларуси

Лукашенко поздравил сотрудников БГАТУ с 70-летием с момента основания вуза.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного аграрного технического университета с 70-летием с момента основания вуза и назвал БГАТУ флагманом аграрно-технического образования в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что за семь десятилетий в стенах БГАТУ получили образование и путевку в жизнь более 65 тысяч специалистов, которые успешно работают в различных отраслях народного хозяйства и прежде всего в сфере механизации агропромышленного сектора.

Лукашенко заметил, что постоянное совершенствование сельскохозяйственной техники, грамотное управление технологическими процессами способствуют росту объемов производства продовольствия, а также выручки от экспорта белорусской продукции.

— В этом и ваша заслуга, — заявил президент Беларуси.

Он выразил слова благодарности профессорско-преподавательскому составу вуза за любовь к своему делу, поиск новых форм, методик обучения, за научные исследования, результатами которых педагоги щедро делятся с молодежью, а также за содействие во внедрении инноваций на предприятиях.

Президент Беларуси выразил убеждение в том, что и в дальнейшем профессионализм, стремление ставить самые амбициозные задачи помогут вузу и далее оставаться флагманом аграрно-технического образования в Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал мир, безопасность и суверенитет главными достижениями современной Беларуси.

Кстати, ГАИ Беларуси сказала водителям про переход на зимние шины из-за заморозков.

Тем временем ГПК Беларуси сказал о многодетной семье из Латвии, бежавшей в Беларусь из-за опасений за десятерых детей: «Начали поступать угрозы о лишении родительских прав».