Для петербургских школ и детских садов разработали новое меню

Мы в этом году выпускаем очень большой сборник новых рецептов с учетом тех продуктов, которых, может быть, не было 20 лет назад. Управление соцпитания к этой работе привлекло в том числе родителей, у нас там были и специалисты из ресторанного бизнеса, и научные работники. Главная задача была, чтобы рецепт соответствовал все-таки СанПиНу.