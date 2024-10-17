Два курорта Кубани попали в топ популярных направлений на ноябрьские праздники

Сочи занял второе место в списке с 11% от всех бронирований по России. На курорт в период ноябрьских праздников туристы едут в среднем на пять ночей. Стоимость суток в городе в среднем составляет 4,4 тыс. руб. Курорт по популярности обгоняет только Санкт-Петербург, отели в котором бронируют также на пятеро суток, за одни придется заплатить около 3,6 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров Москва, куда туристы едут в среднем на трое суток, стоимость одних — 5,7 тыс. руб.