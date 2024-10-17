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Два курорта Кубани попали в топ популярных направлений на ноябрьские праздники

Сочи и Геленджик вошли в список популярных направлений у российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Сочи занял второе место в списке с 11% от всех бронирований по России. На курорт в период ноябрьских праздников туристы едут в среднем на пять ночей. Стоимость суток в городе в среднем составляет 4,4 тыс. руб. Курорт по популярности обгоняет только Санкт-Петербург, отели в котором бронируют также на пятеро суток, за одни придется заплатить около 3,6 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров Москва, куда туристы едут в среднем на трое суток, стоимость одних — 5,7 тыс. руб.

Девятое место рейтинга занял Геленджик. Туда туристы отправляются в среднем на шесть ночей, стоимость одной составляет 4,2 тыс. руб.

В список также попала Ялта. В этом крымском курорте туристы предпочитают отдыхать восемь суток. За сутки проживания придется заплатить в среднем 3,7 тыс. руб.

В рейтинг лучших направлений для отдыха в начале ноября попали два курорта Ставрополья — Кисловодск и Пятигорск. В список также вошли Казань, Екатеринбург и Калининград.

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