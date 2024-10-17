Водителя оштрафовали за тюнинг и езду по тротуару в Заводском районе

В Заводском районе Саратова 19-летний водитель попал на штраф за нарушение ПДД. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию города, молодой человек разъезжал за рулем отечественного авто по тротуарам. А известно, это стало благодаря видео в соцсетях.
— Было установлено, что 19-летний водитель «ВАЗ-2107» проехал по бульвару Денисова, что в Заводском районе, а потом и по тротуару. Кроме того, в конструкцию машины были внесены незаконные изменения, — пишут журналисты телеканала.
Сейчас проводится проверка, но водителю уже выписали штраф в 2,5 тысячи рублей. Также его обязали убрать не разрешенный законом тюнинг. В противном случае регистрацию машины аннулируют.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске в одну из школ поступила информация о минирование. Дети и педагоги были эвакуированы, полицейские уже направлены к месту и проводят проверку.