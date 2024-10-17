Генпрокуратура Беларуси назвала пять самых коррумпированных сфер. Подробности рассказал старший прокурор по особым поручениям управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Артем Игнатенко. Информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства.
Он акцентировал внимание на том, что наиболее подверженными коррупции являются промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, а также государственное управление. Представитель Генпрокуратуры добавил, что на сегодня почти каждым вторым коррупционным преступлением в стране является взяточничество.
Игнатенко уточнил, что более 70% случаев подкупа обнаруживаются в закупочной деятельности, в исполнении договоров, в оказании иного покровительства коммерческим структурам. Он также напомнил, что в 2023 году в стране пресекли противоправную деятельность 27 должностных лиц, которые занимали ответственное положение в транспорте, банковском секторе, промышленности, госуправлении, а также в сельском хозяйстве.