Генпрокуратура Беларуси назвала пять самых коррумпированных сфер

Игнатенко уточнил, что более 70% случаев подкупа обнаруживаются в закупочной деятельности, в исполнении договоров, в оказании иного покровительства коммерческим структурам. Он также напомнил, что в 2023 году в стране пресекли противоправную деятельность 27 должностных лиц, которые занимали ответственное положение в транспорте, банковском секторе, промышленности, госуправлении, а также в сельском хозяйстве.