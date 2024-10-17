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«Не поддаваться на уловки!»: парламентарии Башкирии подверглись атаке аферистов

Депутатов парламента Башкирии атаковали мошенники.

Источник: Комсомольская правда

Депутатов парламента Башкирии атаковали мошенники. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев.

Происходящее спикер назвал кибератакой. Парламентариям и работникам Секретариата в мессенджерах, по его словам, массово поступают сообщения и звонки. Под различными предлогами аферисты пытаются заставить перевести деньги. При этом нередко мошенники в разговоре ссылаются на Толкачева или его коллег, также используется тема специальной военной операции и Украины.

— Не секрет, что это страна и есть главный бенефициар таких незаконных действий. Просьба проявлять бдительность, не поддаваться на уловки и перепроверять информацию! — заявил спикер парламента Башкирии.

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