«Не поддаваться на уловки!»: парламентарии Башкирии подверглись атаке аферистов

Депутатов парламента Башкирии атаковали мошенники. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев.
Происходящее спикер назвал кибератакой. Парламентариям и работникам Секретариата в мессенджерах, по его словам, массово поступают сообщения и звонки. Под различными предлогами аферисты пытаются заставить перевести деньги. При этом нередко мошенники в разговоре ссылаются на Толкачева или его коллег, также используется тема специальной военной операции и Украины.
— Не секрет, что это страна и есть главный бенефициар таких незаконных действий. Просьба проявлять бдительность, не поддаваться на уловки и перепроверять информацию! — заявил спикер парламента Башкирии.
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