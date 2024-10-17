«Не поддаваться на уловки!»: парламентарии Башкирии подверглись атаке аферистов

Происходящее спикер назвал кибератакой. Парламентариям и работникам Секретариата в мессенджерах, по его словам, массово поступают сообщения и звонки. Под различными предлогами аферисты пытаются заставить перевести деньги. При этом нередко мошенники в разговоре ссылаются на Толкачева или его коллег, также используется тема специальной военной операции и Украины.