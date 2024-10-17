В Ростове утвержден план развития 338 гектаров левобережья Дона

По итогам общественных обсуждений в администрации Ростова-на-Дону утверждена планировка территории 338 гектаров Левобережья. Согласно представленным данным планируется дальнейшее расширение жилой городской среды с масштабной застройкой и благоустройством.
Площади для застройки выделили на левом берегу реки Дон, в границах Кировского района. Также предусмотрено озеленение и благоустройство зон, ранее не предназначенных для проведения подобных работ. Так, вокруг Гребного канала для проведения озеленения планируется «с нуля» сформировать зеленый каркас общей площадью 21,36 га.
Как отмечают специалисты, для микрорайона с населением в 30 000 человек необходимо «нарастить» 180 000 квадратных метров деревьев, кустарников и разнотравья. Поэтому в списке планов обустройство парка с полностью созданными 13,49 га озеленения, которые будут включать два сквера на 5,2 га и восемь бульваров общей площадью 8,29 га.
Ожидается, что обилие зеленых насаждений создаст эффект «свободного дыхания» и снимет визуальное напряжение, а большие деревья подарят горожанам приятную тень. Будет предусмотрен и дизайн озеленения с учетом четырех сезонов года. В парке разместят газоны, будут высажены вечнозеленые растения, кустарники и даже фруктовые деревья.
Новый план благоустройства дает новые перспективы. Запланированные работы позволят территории возле Гребного канала не просто избавиться от статуса «не для озеленения», а стать настоящими «зелеными легкими» Левого берега Ростова.
Для этого потребуется профессиональный подход с разнообразными ландшафтными приемами, который поможет насытить внутридворовые пространства разными функциями и одновременно оставит пространство для наслаждения природой.