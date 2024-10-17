В Ростове утвержден план развития 338 гектаров левобережья Дона

Как отмечают специалисты, для микрорайона с населением в 30 000 человек необходимо «нарастить» 180 000 квадратных метров деревьев, кустарников и разнотравья. Поэтому в списке планов обустройство парка с полностью созданными 13,49 га озеленения, которые будут включать два сквера на 5,2 га и восемь бульваров общей площадью 8,29 га.