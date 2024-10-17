Затонувшее судно подняли со дна Волги в Самарской области

В Самарской области по решению суда со дна Волги подняли затонувшее судно. Исполнительное производство об очистке дна Саратовского водохранилища было заведено в отделении судебных приставов Волжского района. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«Ранее в акватории затонуло судно и осталось находиться на дне. Владельца обязали провести работы и достать его», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники службы ознакомили мужчину с процессуальными документами и установили срок для исполнения решения суда. Также владельца судна ограничили в праве выезда за пределы России.
Чтобы не усугублять ситуацию, собственник освободил реку от затонувшего водного транспорта. На данный момент решение суда исполнено.