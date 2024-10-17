В самом центре Омска заметили дикого зайца

«Заяц — грызун и относится с животным оседлым. Питается доступной даже в зимние холода древесной растительностью. Скорее всего загнали в черту города собаки. И воду, и пропитание он может себе добыть сам. Благо в городе есть немало мест, где животное может безопасно находиться (пустыри, заброшка), недалеко лесополосы», — рассказал Сергей Палагута.