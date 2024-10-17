В самом центре Омска заметили дикого зайца

В Омске уже дважды в центре замечают пушистых обитателей леса. В первый раз в парке недалеко от театрального сквера, а сегодня зайца заметили на улице Ленина. Причем ушастый гость изучал старые постройки в центре Омска.
Как рассказал изданию «Комсомольская правда» в Омске первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута, появление диких животных в городской черте явление обыденное. Скорее всего, зайца пригнала в город либо стая собак, либо банальное любопытство.
«Заяц — грызун и относится с животным оседлым. Питается доступной даже в зимние холода древесной растительностью. Скорее всего загнали в черту города собаки. И воду, и пропитание он может себе добыть сам. Благо в городе есть немало мест, где животное может безопасно находиться (пустыри, заброшка), недалеко лесополосы», — рассказал Сергей Палагута.
Для Омска, отметил специалист, нахождение куниц, лис и зайцев в черте города обыденное явление.