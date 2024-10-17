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Скейт-парк откроется в Ангарске к концу октября 2024

Объект считают одним из лучших в России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске продолжается строительство скейт-парка. Работы уже подходят к концу, подрядчики обещают сдать объект к концу октября 2024. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

— Хотелось бы отметить, что сами подрядчики оценивают этот объект как один из лучших в России по набору элементов, которые позволяют лицензировать комплекс для проведения соревнования любого уровня, — рассказывает Сергей Петров.

Объект будет пользоваться большой популярностью, так как жители Ангарска увлекаются спортом. Некоторые из них вошли в число победителей всероссийских соревнований по велосипедному мотокроссу. Этот объект поможет улучшить навыки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школу Саянска поступило сообщение о минировании. Детей и учителей пришлось эвакуировать, все занятия отменили.