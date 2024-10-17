Синоптики оценили угрозу урагана «Милтон» для Татарстана — по их мнению, стихия не дойдет до республики. Об этом рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.
По словам метеоролога, это исключено, так как такие ураганы зарождаются в океанах. Температура воды должна быть выше 25 градусов. Когда они выходят на материк, начинают ослабевать. Однако могут нанести много вреда прибрежным городам.
Как отметил ученый, подобный стихии могут ожидаться в районе Владивостока. Там муссонный климат, поэтому тайфуны могут зайти. А от Татарстана океан далеко.
Напомним, в Казани первый снег ожидается во время саммита БРИКС. Речь идет о датах с 20 по 25 октября.