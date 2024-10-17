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Синоптики оценили угрозу урагана «Милтон» для Татарстана

Стихия бушует в США.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 66% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики оценили угрозу урагана «Милтон» для Татарстана — по их мнению, стихия не дойдет до республики. Об этом рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По словам метеоролога, это исключено, так как такие ураганы зарождаются в океанах. Температура воды должна быть выше 25 градусов. Когда они выходят на материк, начинают ослабевать. Однако могут нанести много вреда прибрежным городам.

Как отметил ученый, подобный стихии могут ожидаться в районе Владивостока. Там муссонный климат, поэтому тайфуны могут зайти. А от Татарстана океан далеко.

Напомним, в Казани первый снег ожидается во время саммита БРИКС. Речь идет о датах с 20 по 25 октября.