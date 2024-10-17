«Бывает, что опухоль растет в организме по 7−10 лет»: уфимский онколог рассказала, что может вызвать рак молочной железы

С 14 по 20 октября Минздрав России объявил неделей борьбы с раком молочной железы. Это реальность, с которой, к сожалению, сталкиваются миллионы женщин по всему миру. Каждый год диагноз звучит для сотен тысяч пациенток, но важно понимать, что это заболевание можно эффективно лечить при раннем выявлении. Подробнее о профилактике рака молочной железы у женщин в беседе с «КП-Уфа» рассказала онколог-маммолог высшей категории, заслуженный врач Башкирии Татьяна Петровецкая.
ПРОЦЕНТ СМЕРТНОСТИ СНИЖАЕТСЯ.
Рак молочной железы продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз для здоровья женщин в России, занимая первое место среди всех злокачественных заболеваний. По данным статистики, он составляет 12,1% от общего числа случаев рака в стране. Каждый год более 70 000 женщинам ставят этот диагноз.
— В Башкирии рак молочной железы также занимает первое место среди всех злокачественных опухолей. Ежегодно выявляется более 1900 больных, и заболеваемость постоянно растет, прирост составляет примерно 30−40 человек каждый год. Увеличение количества онкобольных, к сожалению, — общемировая тенденция, — говорит доктор. — Однако в республике уменьшился процент больных на поздних, 3−4 стадиях, что связано с расширением возможностей ранней диагностики.
По словам онколога, благодаря качественно проведенному маммографическому скринингу, существенно сокращается смертность от рака груди. Врач акцентирует внимание не только на регулярном осмотре в больнице, но также и на самообследовании молочных желез.
— Каждая женщина должна самостоятельно прощупывать молочные железы один раз в три месяца в середине цикла (при менопаузе — в любое время), — говорит Татьяна Петровецкая. — Также осматривайте себя в зеркале — не изменился ли цвет кожи груди, форма соска и т.п. При любых подозрениях сразу обращайтесь к врачу.
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОНКОЛОГИИ.
Как рассказывает врач, есть общие факторы развития онкологии: это возраст, ожирение, малоподвижный образ жизни, переедание, прием алкоголя, радиация. К факторам, связанным с репродуктивной системой относится отсутствие беременностей и родов, поздние первые роды, спонтанные искусственные аборты, позднее наступление менопаузы, прием препаратов для заместительной гормональной терапии.
— Наследственная форма рака груди у женщин связана с мутацией в генах, которая передается из поколения в поколение и составляет 5−10% случаев. Согласно статистике, если среди близких родственников женщины (мама, бабушка, сестры) есть те, кто болеет раком, риск развития онкозаболевания повышается в 2−4 раза, — рассказывает Татьяна Михайловна.
При этом врач отметила, что это вовсе не значит, что женщина обязательно заболеет. По словам Татьяны Петровецкой, передается не сама болезнь, а предрасположенность к ней. Таким женщинам рекомендуется регулярный осмотр маммолога, УЗИ молочных желез, маммография. В зрелом возрасте повышают риск развития рака молочной железы ожирение, гипертония, сахарный диабет. При таких диагнозах женщина имеет повышенный вес, поскольку в жировой ткани образуются гормоны, способствующие возникновению рака. Кроме того, очень серьезно нужно относиться к гормональным препаратам.
— Сейчас появилось экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), — рассказывает врач. — Оно сопровождается серьезной гормональной стимуляцией, что повышает риск развития рака молочной железы. Все, кто планирует ЭКО, должны пройти консультацию маммолога.
КОГДА НУЖНО ПРОХОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ.
Татьяна Петровецкая рассказала о важности своевременного обследования. По словам доктора, если вы абсолютно здоровы, у вас нет жалоб, а в семье не было случаев онкологии, то начиная с 25 лет, посещение маммолога один раз в год станет хорошей привычкой. Однако стоит учитывать, что для женщин до 35 лет маммография не является обязательной процедурой. Дело в том, что молочные железы молодых женщин обычно плотные и тугие, что делает рентгеновское исследование менее информативным. В таком случае ультразвуковое исследование (УЗИ) станет более подходящим вариантом.
— На сегодняшний день мы не в силах предотвратить онкологическое заболевание, однако при ранней диагностике его можно вылечить, — говорит врач. — В большинстве случаев рак молочной железы диагностируется у женщин после 50 лет, но болезнь развивается гораздо раньше. Бывает, что опухоль находится в организме более 7−10 лет и растет, не причиняя беспокойства.
С возрастом подход к обследованиям меняется. После 35 лет и до 50 лет маммографию рекомендуется проходить раз в два года. А вот после 50 — уже чаще: один раз в два года или по указанию врача, если есть какие-либо показания. Важно не забывать, что раннее выявление проблем — это ключ к успешному лечению.
— Только не надо паниковать! Ведь лишь 10−12% уплотнений молочной железы являются опухолью. Рак молочной железы — не приговор, — советует Татьяна Петровецкая. — Еще раз напоминаем нашим женщинам, что этот вид рака, будучи диагностированным на ранней стадии, в подавляющем большинстве случаев поддается полному излечению. Так, пятилетняя выживаемость больных I-II стадий составляет 90−95%. Шансы на успешное лечение тем выше, чем меньше размер опухоли на момент выявления.
КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ?
В рамках диспансеризации доступны несколько видов обследований, направленных на профилактику и раннюю диагностику различных онкопатологий. Если в процессе первого этапа врач обнаружит какие-либо подозрительные симптомы, вас могут направить на второй этап диспансеризации. Это значит, что вам будут проведены дополнительные исследования, позволяющие более детально оценить состояние вашего здоровья.
Кроме того, любой житель Башкирии может приехать в Республиканский клинический онкологический диспансер. Если при себе будет направление из поликлиники, то доктор примет вас совершенно бесплатно. Если нет — первичный прием будет платным. По словам Татьяны Петровецкой, если обнаружится какая-то патология, то дальнейшее обследование и лечение будет бесплатным. Жительницам Уфы направление в онкодиспансер можно получить у онколога, гинеколога или хирурга в поликлинике по месту жительства.