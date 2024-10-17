«Бывает, что опухоль растет в организме по 7−10 лет»: уфимский онколог рассказала, что может вызвать рак молочной железы

Татьяна Петровецкая рассказала о важности своевременного обследования. По словам доктора, если вы абсолютно здоровы, у вас нет жалоб, а в семье не было случаев онкологии, то начиная с 25 лет, посещение маммолога один раз в год станет хорошей привычкой. Однако стоит учитывать, что для женщин до 35 лет маммография не является обязательной процедурой. Дело в том, что молочные железы молодых женщин обычно плотные и тугие, что делает рентгеновское исследование менее информативным. В таком случае ультразвуковое исследование (УЗИ) станет более подходящим вариантом.