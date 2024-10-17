Новые руководители появились у двух петербургских театров

Коллективом Театра им. В. Ф. Комиссаржевской теперь управляет заслуженный работник культуры РФ Виктор Минков, который на протяжении 24 лет руководил «Приютом комедиантов». Персоналу 16 октября его представил глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, он также заявил о планах изменить Устав театра.
Кресло господина Минкова заняла Евгения Давыденко-Мурахтанова. Она заверила, что Театр на Садовой продолжит следовать тем курсом, который выбрал прежний худрук. Госпожа Давыденко-Мурахтанова до этого работала в Театре имени Ленсовета и в комитете по культуре Северной столицы.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Малич стал директором Александринского театра.