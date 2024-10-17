Новые руководители появились у двух петербургских театров

Коллективом Театра им. В. Ф. Комиссаржевской теперь управляет заслуженный работник культуры РФ Виктор Минков, который на протяжении 24 лет руководил «Приютом комедиантов». Персоналу 16 октября его представил глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, он также заявил о планах изменить Устав театра.