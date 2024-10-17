В окрестностях Екатеринбурга создадут археологический музей под открытым небом

Объект будет создан в ближайшие три года в рамках проекта «Истоки Исети». Строительство начнется в районе археологического памятника Каменные палатки неподалеку от поселка Палкино.
Посетители парка смогут вплотную познакомиться с бытом иткульских металлургов, живших на этой территории больше двух тысяч лет назад. В качестве экспонатов музея будут представлены предметы материальной культуры древних уральцев — керамическая посуда, оружие и разнообразная утварь из железа, дерева и камня. Также у археологического парка появится виртуальное представительство — на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Идею проекта «Истоки Исети» предложил директор МИЕ Игорь Пушкарев в прошлом году. Его предложение поддержали ученые из Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и Уральского отделения Российской академии наук.
Палкинские каменные палатки — это гранитные скалы-останцы, расположенные в западном пригороде Екатеринбурга возле посёлка Палкино. Скалы венчают гребень горы-увала, их высота достигает пятнадцати метров. Самая большая из них названа Каменной Чашей из-за небольшой жертвенной чаши, выдолбленной на ее вершине.
У подножия горы с одной стороны проходит железная дорога, соединяющая город Екатеринбург с поселком Дружинино, Красноуфимском и Казанью, а с другой — автомобильная дорога из Палкино в сторону Северки.