В окрестностях Екатеринбурга создадут археологический музей под открытым небом

Посетители парка смогут вплотную познакомиться с бытом иткульских металлургов, живших на этой территории больше двух тысяч лет назад. В качестве экспонатов музея будут представлены предметы материальной культуры древних уральцев — керамическая посуда, оружие и разнообразная утварь из железа, дерева и камня. Также у археологического парка появится виртуальное представительство — на сайте Музея истории Екатеринбурга.