Кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Василевской вышла в РФ

В сообщении сказано, что во время пленарной сессии «Стандартизация для достижения национальных целей развития России» в рамках в рамках «Российской недели стандартизации» в Санкт-Петербурге заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая представила куклу по имени «Марина», которая посвящена первому полету в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской.