Кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Василевской вышла в РФ

Кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Марины Василевской вышла в России. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.
В сообщении сказано, что во время пленарной сессии «Стандартизация для достижения национальных целей развития России» в рамках в рамках «Российской недели стандартизации» в Санкт-Петербурге заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая представила куклу по имени «Марина», которая посвящена первому полету в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской.
В ведомстве напомнили, что весной 2024 года белоруска Василевская отправилась в космос. В честь этого российская фабрика «Весна» выпустила специальный тираж кукол в ее честь.
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