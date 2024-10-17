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Кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Василевской вышла в РФ

В России выпустили куклу-космонавта в честь белоруски Марины Василевской.

Источник: Комсомольская правда

Кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Марины Василевской вышла в России. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

В сообщении сказано, что во время пленарной сессии «Стандартизация для достижения национальных целей развития России» в рамках в рамках «Российской недели стандартизации» в Санкт-Петербурге заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая представила куклу по имени «Марина», которая посвящена первому полету в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской.

В России выпустили куклу-космонавта в честь белоруски Марины Василевской. Фото: телеграм-канал
России

В ведомстве напомнили, что весной 2024 года белоруска Василевская отправилась в космос. В честь этого российская фабрика «Весна» выпустила специальный тираж кукол в ее честь.

Ранее белорусский космонавт Василевская сказала, как справляется с бременем славы.

А еще Василевская рассказала про съемку Беларуси с МКС: «Беловежскую пущу я видела и фотографировала».

Тем временем ГАИ Беларуси сказала водителям про переход на зимние шины из-за заморозков.