Редкую дикую птицу из Красной книги спасли в Екатеринбурге

Обездвиженную и ослабленную дикую птицу, занесенную в Красную книгу, нашли в Екатеринбурге. Инспекторы выехали на место происшествия и увидели филина в беспомощном состоянии. Птицу перевезли на временное содержание в Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан».