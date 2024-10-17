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Редкую дикую птицу из Красной книги спасли в Екатеринбурге

Истощенного филина увезли в Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан».

Источник: Росприроднадзор

Обездвиженную и ослабленную дикую птицу, занесенную в Красную книгу, нашли в Екатеринбурге. Инспекторы выехали на место происшествия и увидели филина в беспомощном состоянии. Птицу перевезли на временное содержание в Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан».

«Росприроднадзор выдал НП “Холзан” разрешение на изъятие филина из естественной среды обитания для лечения», — рассказали в пресс-службе Росприроднадзора.

Специалисты надеются, что дикая птица быстро пойдет на поправку и сможет вернуться в естественную среду обитания.

флора и фауна