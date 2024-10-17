В Ростове из-за непогоды и пробок резко поднялись цены на поездки в такси

Утром 17 октября стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону временно «повысилась из-за непогоды и пробок». Об этом рассказали жители города.
В некоторых случаях, по словам людей, стоимость проезда поднималась до 1,5 тысяч рублей. Также при отдельных условиях цена складывалась якобы «в три раза дороже» обычного. Однако такой скачок сохранялся недолго.
После 9 утра ситуация стабилизировалась, и цены снова снизились до прежнего уровня, а в некоторых ситуациях даже стали дешевле ожидаемого. Сейчас дорожная обстановка в целом оценивается в 4 балла.
По данным синоптиков, в течение 17 октября в донской столице сохранится возможность небольших осадков. Ветер будет западным и северо-западным с переходом на северный и северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха составит +10−12 градусов.