В Новосибирске разработали биоудобрение на основе вещества из панцирей раков

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Биоудобрение на основе полимера — модифицированного хитозана, не имеющее аналогов в России по своим свойствам доставки полезных компонентов для растений, разработали ученые из Новосибирска. Об этом журналистам рассказала младший научный сотрудник Центра технологического превосходства Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), кандидат биологических наук Елена Блинова.
«Мы разработали биоудобрение в виде порошка на основе модифицированного хитозана, получаемого из хитина панцирей ракообразных. За счет способности хитозана впитывать влагу удобрение приобретает гелевую форму. Задумка в том, чтобы удобрение вносилось однократно и постепенно из геля высвобождались полезные питательные компоненты для роста растений, повышения урожайности», — сообщила она.
В состав биоудобрения входят органические компоненты — бактерии, гуминовые кислоты и аминокислоты. Особенность разработки в том, что использование модифицированного в НГТУ хитозана позволяет компонентам сохраняться в почве в течение года, он препятствует вымыванию веществ водой. Кроме того, гель биоразлагаемый.
«Эффективность показана для салата и предварительно для томатов. Для салатов выявлено увеличение биомассы на порядка 20% — при посадке двух семечек и использовании геля была получена такая же биомасса, как при посадке трех без геля. Стандартный срок созревания салата — 28 дней, использование удобрения сократило срок до 25 дней», — уточнила ТАСС Блинова.
Сейчас гель испытывают на томатах, огурцах в защищенном грунте, а также на картошке и моркови. Оценивать воздействие удобрений на почву планируется с помощью газоанализатора, который также разрабатывают в НГТУ. Регистрация удобрения запланирована на 2025 год.