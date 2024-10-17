В Новосибирске разработали биоудобрение на основе вещества из панцирей раков

«Эффективность показана для салата и предварительно для томатов. Для салатов выявлено увеличение биомассы на порядка 20% — при посадке двух семечек и использовании геля была получена такая же биомасса, как при посадке трех без геля. Стандартный срок созревания салата — 28 дней, использование удобрения сократило срок до 25 дней», — уточнила ТАСС Блинова.