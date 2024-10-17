«Ветераны России» попросили отказать Shaman в регистрации знака «Я русский»

Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием может выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.