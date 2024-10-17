«Ветераны России» попросили отказать Shaman в регистрации знака «Я русский»

Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием может выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России. Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение», — говорится в сообщении.
По мнению движения, регистрация товарного знака с таким названием может привести к коммерциализации понятий, которые являются основой национальной идентичности и культурного наследия России.
«Использование выражения “Я русский” в бизнес-целях, по нашему мнению, противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа», — также говорится в документе.
«Ветераны России» отмечают, что патриотизм — это не бизнес и не маркетинговый инструмент и что национальная идентичность не должна быть использована для получения прибыли.
Ранее представитель пресс-службы Shaman Антон Коробков-Землянский, заявил РИА Новости, что Дронов решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» в первую очередь для защиты бренда, которым стала его песня, так как на маркетплейсах появилось множество второсортных товаров, не имеющих отношения к артисту.
В заявке на регистрацию товарного знака «Я русский» указано, что под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.