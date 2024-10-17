Прокуратура проверит колледж в Иркутске после видео с тараканами

В Иркутске в одном из колледжей по столовой гуляют тараканы. Публикация появилась в одном из общественных каналов и быстро разлетелась по соцсетям. На кадрах видно, как таракан без зазрения совести гуляет по обеденному столу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областной прокуратуры, надзорное ведомство проведет проверку.