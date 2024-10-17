Прокуратура проверит колледж в Иркутске после видео с тараканами

В Иркутске в одном из колледжей по столовой гуляют тараканы. Публикация появилась в одном из общественных каналов и быстро разлетелась по соцсетям. На кадрах видно, как таракан без зазрения совести гуляет по обеденному столу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областной прокуратуры, надзорное ведомство проведет проверку.
— Прокуратура Октябрьского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нарушениях в заведении питания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — пояснили.
Правоохранители также подключат специалистов и вместе оценят насколько соблюдается в учебном заведении требования санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске водитель иномарки сбила на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Женщина пояснила, что на секунду отвлеклась от дороги.