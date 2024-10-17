Минобразования утвердило семь новых факультативов для школьников в Беларуси. Это следует из постановления Министерства образования № 116 от 24 сентября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Сообщается, что в белорусских школах появится новый факультатив для учащихся первых и вторых классов — «Познаю окружающий мир. Слышу, вижу, создаю». Его программа рассчитана на два года. Цель факультатива состоит в том, чтобы сформировать у школьников умения адекватно использовать сенсорные эталоны, а также способы обследования окружающего мира в различных жизненных ситуациях.
В документе сказано, что факультатив «Познаю окружающий мир. Школа добрословия» рассчитан на учащихся третьих и четвертых классов и будет длиться 70 часов, или по 35 учебных часов в каждом классе. Программы была разработана для развития у детей культурного речевого общения. Кроме того, она направлена на усвоение школьниками норм и правил речевого этикета.
Также для учеников пятых и шестых классов был утвержден факультатив «Учусь жить в современном мире. Учимся общаться, учимся дружить», а для семиклассников — «Учусь жить в современном мире. Школа безопасности».
Новые факультативы появятся и у старшеклассников. Так, у учащихся восьмых и девятых классов — «Социализируюсь в современном мире. Я в профессии». Данный факультатив был рассчитан на 70 учебных часов, или по 35 часов в каждом классе. Предполагается, что занятия помогут школьникам с выбором профессии.
Для девятых и десятых классов утвердили факультатив «Социализируюсь в современном мире. Мои права и обязанности», а для одиннадцатых классов — «Социализируюсь в современном мире. Экономика в действии».
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