Минобразования утвердило семь новых факультативов для школьников в Беларуси

В документе сказано, что факультатив «Познаю окружающий мир. Школа добрословия» рассчитан на учащихся третьих и четвертых классов и будет длиться 70 часов, или по 35 учебных часов в каждом классе. Программы была разработана для развития у детей культурного речевого общения. Кроме того, она направлена на усвоение школьниками норм и правил речевого этикета.